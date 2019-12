Con pasta de ídolo

Ciudad de México.- Haber ganado el Torneo increíble de Parejas en este 2019, junto a Bárbaro Cavernario, venciendo en la final a dos monstruos como Volador Jr. y Último Guerrero, fue un gran parte aguas en la carrera de Titán, ya que a partir de ahí le brindaron muchas oportunidades, muchos viajes al extranjero y se duplicó el trabajo.

Durante su visita a las instalaciones de Grupo Cantón, el llamado Inmortal reconoció que este fue el año de su consagración, pero no se conforma ni baja los brazos, pues quiere escribir su nombre con letras de oro en la historia de la lucha libre.

“Gracias a Dios tengo mucho trabajo y estoy aprovechando todo eso que me está dando la lucha llibre. Hice una gira de tres semanas a la New Japan Pro Wrestling y estuve junto con Volador Jr. en un torneo de parejas; no logramos llegar a la final, pero estoy muy contento porque adquirí nuevas enseñanzas, porque ha sido mi mejor viaje, me enfrenté a las mejores estrellas de Japón, además de que fueron gladiadores de Inglaterra, Estados Unidos y otras partes del mundo, a los que les aprendí mucho, todo eso quiero aplicarlo acá en México para crear un estilo diferente a todos”, explicó.

Agregó que la New Japan tiene un alcance impresionante y muchos fanáticos alrededor del mundo, lo que abre una puerta para que lo vea toda esa gente, para que se dé más a conocer y vean su estilo. “Yo estoy muy contento de representar al Consejo Mundial de Lucha Libre y llevar el estilo mexicano porque, modestia aparte, gusta mucho en aquellas latitudes porque es muy diferente al japonés y americano”, señaló.

LA FANTASTICAMANÍA

2020 Titán regresará a principios de enero de 2020 a la Fantasticamania, en Japón, donde participará con una delegación de 20 gladiadores mexicanos que darán combates en el Korakuen Hall, Shiba, Osaka y otras ciudades donde se dan llenos impresionantes.

“Desde hace meses en algunas ciudades ya se agotaron los boletos, porque a la gente le fascina el accionar de los luchadores mexicanos y los promotores de la New Japan prefieren enfrentarnos mexicanos contra mexicanos y mezclarnos con alguno que otro luchador japonés porque eso hace más atractivos los carteles”, dijo orgulloso.

MÍSTICO SU ÍDOLO

En la charla, el gladiador tapatío confesó que su pasión por este deporte comenzó desde pequeño con Místico.

“Me encantaba mucho verlo luchar y yo era parte de ese boom que había provocado en toda la afición y no me perdía sus peleas cada vez que iba a luchar a la Arena Coliseo de Guadalajara, porque cuando él luchaba había llenos impresionantes. Por eso me encantaba verlo luchar y ver cómo prendía a la gente. Todo eso me llevo a empezar a entrenar lucha y dar el cien por ciento para sobresalir”, indicó. Paradójicamente, Titán estuvo a punto de heredar el equipo y la máscara del que fuera su ídolo, al ganar en junio del 2012 el Torneo En Busca de un Ídolo, venciendo en la final a Euforia. La promesa de los directivos del CMLL fue que el vencedor sería el nuevo Místico, pero al final esto no se cumplió y le dieron el nombre y equipo a Dragon Lee, quien se convirtió en Místico La Nueva Era.

Sin embargo, aunque se desilusionó un poco, eso no le importó a El Inmortal, quien a partir de entonces ha brillado con luz propia y su deseo es llevar el nombre de Titán hasta lo más alto por méritos propios.

EL DREAM TEAM

Recientemente, Titán se mostró ilusionado en ser tomado en cuenta por Carístico para formar una tercia junto con Místico.

“Para mí es muy satisfactorio que el ídolo que yo seguía ahora esté buscándome para ser parte de su equipo, que me esté tomando en cuenta es algo muy grande para mi, son oportunidades que las veo muy grandes, como un sueño, pero también sé que esa oportunidades se dan para seguir peleando más; ojalá y se dé, yo encantado, estoy a su disposición y vamos por muchos triunfos y muchas cosas grandes”, finalizó.