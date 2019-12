MAESTRO, ACUSAN VIGILANCIA DE DRONES EN NUESTRA EMBAJADA EN BOLIVIA

-Los golpistas recadrones no cejan en su intento de hartarnos para romper relaciones diplomáticas… La UIF investiga a 4 exgobernadores por corrupción, pero no dio nombres. -Santiago Nieto ya les amargó la cena de Año Nuevo a más de 40 exmandatarios, que en la Misa de Noche Vieja se darán golpes de pecho y se dirán: “¿Acaso seré yo, Señor?”… Calderón citó que le inventan calumnias, que los ataques no le intimidan y que 2020 será un año de lucha. -Los citatorios que reciba de EU sí lo van a intimidar y va a luchar por declarar allá sin tener que quedarse en un cuarto de 6 x 3 metros como el de El Chapo. AMLO indicó que no va a dejar de llegar ayuda y apoyo a la gente más pobre. -Los cooperativistas de Excélsior cada vez están más pobres, a casi 14 años del despojo sufrido (23 de enero de 2006) con la fraudulenta compra-venta, y nada que se les imparte justicia… Otorgaron un amparo a denunciantes de Grupo México por daño ambiental. -Que lo pague antes de que la irresponsable empresa de La Riega cause otro crimen ecológico como el de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi. Reos del Reclusorio Oriente ganaron el Concurso de Pastorelas 2019 con la obra Estamos preocupados. -El título suena a que los coautores son Rosario Robles y Javier Duarte. Yadhira Carrillo dijo que pasó Navidad sola, sin regalos y sin vida “por culpa del gobierno”. -Más bien por culpa del mafioso y corrupto del marido…