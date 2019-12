Julio Iglesias vende su avión

Julio Iglesias pone a remate avión particular y no porque esté en bancarrota, de ninguna manera, sino porque sus viajes ya no son frecuentes, desde que su enfermedad de la columna le impide moverse con facilidad, a tal punto que canta sentado, precisamente por su impedimento.

Se trata de un nave de 18 plazas, Gulf Stream marca Mercedes, con motores Roll Royce, que en su primera oferta lo puso a la venta en 19 millones de dólares y no encontró cliente, mientras tanto la aereonave estacionada le cuesta una fortuna y la rebajó a 18 millones de dólares y aún no hay venta.

Por otra parte, se publicó en el periódico español que también vendía su casa de Miami, en la exclusiva zona residencial de Indian Creek, con vista al puerto y a la terminal de lujosos cruceros y repito, el cantante no está quebrado, el es millonario, con participación en la casa de vinos Vega Sicilia, caldos de gran calidad y que por cierto, en su casa de Miami, tiene una cava bien instalada, con un clima de 17 grados, excelente temperatura para el vino tinto. Tan solo en vinos debe tener millones de dólares.

El vive en Punta Cana, República Dominicana, desarrolló de súper lujo, en el que mencionan a Julio con participación en este negocio. Su casa debe valer millones de dólares. De manera que si se deshace de ese inmuebles y otros valores, debe ser por otra razón, pero no por tener alguna carencia económica.

Lo que sí es real es que ya no lo contratan como hace años y por lo tanto, un avión de ese tamaño, ya no lo necesita, suponemos y quizá, le salga más barato rentar horas a una línea aérea que mantener su propia areonave.