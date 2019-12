Recaudación fiscal

EL TEMA DEL PAGO DE IMPUESTOS SIN DUDA ES POLÉMICO, DEBIDO…

…a que el sentir generalizado de aquellos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, es de injusticia y abuso. En el siglo XIX un monarca solicitó incrementar impuestos para cubrir las necesidades del Reino; sus consejeros propusieron cobrarle a la burguesía a lo que el soberano respondió: “De ninguna manera, los ricos son nuestros aliados y no debemos mortificarlos con incremento de impuestos”; entonces le sugirieron alcabalas a las clases bajas, a lo que el Rey respondió drásticamente: “Los pobres no tienen dinero, por lo que cobrarles sería una infamia, para que pagaran lo que no tienen”, entonces qué hacemos?.

El rey contestó; Aumenten impuestos a la clase media, a los medianos empresarios, abogados, médicos, comerciantes, ellos no objetarán, son obedientes, sumisos y generosos, si no los pagan, podemos acusarlos de desobediencia civil y redoblarles el monto; y fue así como la clase media desde esa forma de gobierno, comenzó a padecer los embates del cobro inmoderado de impuestos, hasta llegar a convertirse más pobres que los pobres.

En la actualidad sucede exactamente lo mismo, la clase media es el “cliente cautivo” del gobierno, en lo que respecta al cobro de impuestos, en teoría necesarios para sostener el gasto público, sin embargo, cada vez es más común que a los grandes contribuyentes, por ser amigos de los hombres del poder, como son los señores Slim, Salinas, Azcárraga, e.t.c., se les exima de esta obligación a través de la condonación de alcabalas. En el mismo sentido, los que pertenecen a la informalidad están exentos del pago de contribuciones; y así obtiene ganancias exorbitantes. Sin duda los gobiernos anteriores se mostraron permisivos ante el comercio ambulante, pero con el actual, este problema está desbordado.