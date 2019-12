La ciudad que se nos fue: Una chamba clandestina

CIUDAD DE MÉXICO.– En el Centro de la Ciudad, existía la calle del Órgano, que era la zona roja de nuestra capital. Ese histórico paso donde terminaba la calle Brasil.

Caminando unos treinta pasos, había un cine, el Máximo, y cruzando la acera para el norte empezaba Peralvillo, y a unos cuantos pasos, un cabaret de nombre “El Bambi”. En este lugar trabajé de mesero en 1954, tenía 15 años, me pagaban cinco pesos y con las propinas a veces salía con $20.00. En ese tiempo la hora de cerrar eran las 3 de la madrugada, se bajaban las cortinas y así, en forma clandestina, todos aguantábamos el peso de las pestañas hasta las 8.

Yo viví ese mundo y agradezco a las señoras que trabajaban vendiendo sus favores, que me confortaban con palabras cariñosas cuando mis ojos no soportaban las desveladas fenomenales y me arropaban ocultándome con su cuerpo para evitar que el encargado de “El Bambi” me regañara y hasta me corriera.

Al salir de mi trabajo, caminaba por la calle Tenochtitlan y daba la vuelta en Argentina, donde brillaban las luces de la marquesina de un salón de baile llamado “La Playa” y adelante estaba el Cine Alarcón.

Luego me dirigía hacia Jesús Carranza, en el mero corazón de Tepito, cuna de grandes boxeadores como el Ratón Macías.