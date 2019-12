Santa no le trajo nada a Rosarito

MAESTRO, SANTA CLOS LES TRAJO REGALOS A NIÑOS DE REAS EN SANTA MARTHA

-En cambio, a la niña Chayo no le trajo el amparo que pidió porque Rosarito se ha portado muy mal desde el sexenio pasado. AMLO dijo que la política migratoria de México ha dado buenos resultados. -Sobre todo porque Trump ya no está fregando con que paguemos su mentado muro, ni con imponer más aranceles a nuestros productos. Obrador, sobre el asedio a nuestra embajada en Bolivia, citó que eso no sucedió ni con Pinochet en Chile. -El gobierno boliviano pretende hartarnos para romper relaciones y así ir por los evistas asilados ahí, en su absurda y estúpida sed de venganza. Claudia Sheinbaum afirmó que la Merced vive y va a tener todo el apoyo que se requiera. -Lo que se percibe es que los mercados capitalinos están a Merced del hampa, o de manos inexpertas que los cuiden y no los sobrecarguen de electricidad… Angélica Rivera y El Güero Castro celebraron la Navidad juntos y con sus hijas. -Después de su papel de exprimera dama que duró seis temporadas anuales, La Gaviota busca una nueva telenovela para poder pagar el predial de la casa blanca que se ganó con su anterior actuación coestelar. Trece millones de mexicanos visitan anualmente el Monte de Piedad. -Sobre todo en enero y Semana Santa: no tenemos dinero, pero cómo gastamos creyéndonos los Reyes Magos y al sufrir el Vía Crucis en las atestadas playas acapulqueñas.