¡Negreados!

EMPRESAS Y SINDICATO LES PAGA MAL A SUS OBREROS Y CHOFERES; IMPERAN LOS ABUSOS LABORALES

Efecto dominó de malas nuevas es la falta de pago de PEMEX a sus proveedores y contratistas… Tal es el caso de los obreros de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA de CLAUDIA DEL SOCORRO MARTÍ- NEZ GÓMEZ y ROGELIO UC RÍOS, empresa que tiene el contrato número 645018818 para “servicios para la administración del mantenimiento de ductos e instalaciones de PEP” con vigencia hasta al 25 de diciembre 2020… Este contrato tiene como residente a ANTONIO TRUJILLO RUIZ (ficha 150340) y de supervisora de PEMEX a KARLA JANETH SÁNCHEZ DE LA ROSA (ficha 460207), personaje que ya fue investiga por malos manejos en el contrato número 645035800 con COMINSSA, en donde la empresa la protegió para que no fuera destituida… En este caso SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA fueron en propuesta conjunta con la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CARMEN, y el asunto es que tienen dados de alta ante el IMSS a los obreros con un sueldo de $2,698.70 al mes y el resto de lo pactado por otra oscura transferencia…

Situación de la que tiene conocimiento el residente y la supervisora del contrato… Sin embargo no les importa, ya que dicen que eso es problema de la empresa con sus trabajadores pero si presionan para que salga la chamba les paguen o no… Desde mayo pasado hay problemas con los pagos, se les juntan hasta 3 quincenas y por la necesidad del trabajo no dejan de llegar bajo amenaza de correrlos… La empresa los quiere obligar a firmar un contrato nuevo donde solo aparece el monto chico y así perderían todas las prestaciones…La empresa se justifica diciendo que PEMEX no les paga, y como siempre sucede en estos casos, los trabajadores terminan pagando los platos rotos… Habrá más.