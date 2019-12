“Motivos extraños” presenta: Le niegan la entrada a niño con una playera estampada con serpiente

Un niño fue obligado a cambiarse de camiseta antes de abordar un vuelo en el aeropuerto de Johannesburgo, Sudáfrica, por tener un gran estampado de serpiente en la misma. El caso ha llamado la atención de varios usuarios en redes sociales, en donde las opiniones sobre la decisión están divididas.

Las autoridades aeroportuarias indicaron a los medios que cualquier ropa o juguete con ese tipo de reptil tenía el potencial de causar ansiedad a otros pasajeros, motivo por el cual el menor no pudo subir al avión con ese atuendo.

A Boy, 10, is forced to take his shirt off before boarding a flight from #NewZealand to #SouthAfrica because it had a picture of a reptile on it ✈️😬 pic.twitter.com/T0O6DqfBDo

— aviation-fails (@aviation07fails) December 26, 2019