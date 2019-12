Adrián Medrano, figura del Exatlón, el hombre araña mexicano

Ciudad de México.- Ataviado con el equipo idéntico de Spider Man, Adrián Medrano la hace de súper héroe, uno que, más allá de combatir el mal, les roba muchas sonrisas a pequeños que se debaten, a muy temprana edad, en una batalla por demás complicada.

Y es que Adrián, como parte de un andar en el que también ha sudado la gorda para poder completar sus sueños en el paracaidismo, le regresa esa pizca de motivación a los chavitos que luchan contra el cáncer.

De hecho, el último expulsado del equipo de Contendientes en el Exatlón México, habla en entrevista con Grupo Cantón de esta experiencia en la que puso a prueba todos los sentidos, para sobrellevar capítulos en los que estuvo inmersa la sobrevivencia.

“Estoy muy feliz, muy agradecido de la experiencia que se me permitió vivir, que me enseñó mucho, aprendí bastante de grandes personas y también de mí mismo, encontré partes en mi interior que no conocía y tuve que enfrentarme a muchos cambios de rutina a los que estamos acostumbrados, como las comodidades, la alimentación”.

El nacido en Aguascalientes, para quienes no están tan familiarizados con él, desmenuza en líneas cortas un poco de su personalidad y lo que pudo escribir hasta ahora, en su aún joven historia.

“Soy una persona que desde niño luchó por alcanzar sus sueños, toda la vida he sido alguien a quien le gusta hacer cosas que no son muy comunes, porque me llaman la atención.

“Por ejemplo, el paracaidismo, desde chavito yo quería volar, y de alguna manera lo logré, también tuve un sueño desde chico de ser un súper héroe y también en parte lo logré, porque tengo un proyecto de apoyo a niños con cáncer, en el cual me visto del Hombre Araña y visitó hospitales, regaló un poco de motivación, y últimamente lo que hice fue llegar a un programa de alto impacto y poderme codear con atletas olímpicos y de alto rendimiento, eso me enseña que las cosas se logran y ahora tengo más retos”.

Elegible

Mientras, cuenta cómo es que pudo ser elegible para el reality show de TV Azteca, y el proceso que tuvo que sortear para engrosar la competencia.

“En primera instancia, en el casting inicial, tuve muy buen desempeño y muy buenos tiempos, pero por una cosa u otra, no fui seleccionado de inicio, pero yo seguía con la fe de que podría pasar, nadie sabía de la semana de los aspirantes, que fue cuando entré, pero seguí entrenando, con mi objetivo presente y sucedió.

“Azteca lanza una convocatoria vía web, cualquier persona puede poner su perfil y después hay un selectivo para el casting presencial, enseguida unas pruebas físicas y ya a partir de ahí, la decisión que tome el comité”.

Todo es verdad

A pesar de que siempre supo de qué se trataba, lanza que ya estando ahí, las sensaciones y emociones por supuesto son diferentes, porque los escenarios son por demás extremos.

“Como me lo contaron, yo no me imaginaba lo que iba a sentir, la descompensación en tu cuerpo, pues la comida es muy limitada y la demanda de energía es muchísima, entonces no encuentras esa recuperación en tu cuerpo.

“El campamento sí es algo con lo que se sufre, pero si ves las cosas de la mejor forma; yo lo que hacía era ponerme a pensar en cuántas personas no querían estar en mi lugar, entonces no hay que clavarse en lo malo, porque hay muchas familias en México que viven en condiciones peores; entonces, es valorar lo que se tiene”.

Lo que viene

De entrada, Adrián Medrano se dice contento porque “la gente me habla de que le transmití algo, y eso la verdad es muy padre, tengo un programa de conferencias, por el momento sólo lo hago en Aguascalientes, y me gustaría expandirlo, la respuesta de la gente me impulsa a crecer el proyecto”.

En cuanto a su actividad deportiva, profesional y planes a futuro, lanza que “quiero abrir formalmente una fundación para poder ayudar a más personas; me gustaría tener la licencia de Wingsuit, que es el traje de ardilla, una modalidad del paracaidismo que me llama mucho la atención, para lo cual hay que invertirle tiempo y dinero”, finaliza.

DATO

Aspirantes

Medrano fue parte de un grupo de diez aspirantes que compitieron entre sí, y fue el Equipo Rojo el que decidió integrarlo a su plantilla.

DATO

Medidas

En la competencia hay un médico las 24 horas, por si alguno de los participantes llega a tener problemas de salud.

FRASE “El paracaidismo es muy mental, tienes que separar el miedo, debes de estar seguro de lo que haces” Adrián Medrano Paracaidista

2 Meses estuvo Adrián en el Exatlón México