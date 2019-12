¡Ya se estreno la segunda temporada de YOU!

Ciudad de México.- por la madrugada se estreno de manera mundial la segunda temporada de la serie “YOU”, que nos narra la historia de Joe Goldberg, su obsesión “romántica” y algo enfermiza por las mujeres.

La serie puso sobre la mesa la importancia de la privacidad en redes sociales, el conocimiento sobre tu pareja y la salud mental.

“No es normal que un actor tenga que advertir o aclarar la naturaleza de su personaje en redes, pero al final es positivo que se haya dado así porque la serie se ha convertido casi en un experimento social”, comentó el protagonizta, Penn Badgley, sobre el personaje.

Sin lugar a duda en el desenlace de la primera entrega quedaron muchas interrogantes sin resolver, sin embargo, miles de fanáticos ya se encuentran en la búsqueda de respuestas y están impactados con los nuevos misterios.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones:

Me acabo de ver el primer cap de la segunda temporada de You y no saben cuánto extrañaba ver al loco, psicópata, intenso, tóxico, papasito de Joe Goldberg. 👀#YouNetflix pic.twitter.com/hU4373cJGj

— 🐬💜 | Juvia ᴾ ᵅ ʳ ᵏ ␞ | 🇲🇽 (@Sara_ParkMin) December 26, 2019