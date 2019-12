Valiente Pastor: cuatro décadas de ranchero chido

Ya son 42 años de trayectoria y pese a que ha probado la fama y la fortuna, Valente Pastor no muere por la popularidad, pues simplemente quiere seguir mostrando su imagen de ranchero auténtico y ser un digno representante de la música mexicana.

“Tengo una trayectoria digna, de 42 años de luchar, triunfar y sufrir tropiezos, pero con la satisfacción de seguir recibiendo aplausos y cariño donde quiera que me presento. Además, no he tenido nunca el apoyo de un apellido famoso o un padrino que me haya impulsado, todo lo he logrado a base de esfuerzo y mi carrera se ha dado de una manera natural”, señaló el cantante originario de El Grullo, Jalisco.

El cantante, integrante de Los Tres Tenores mexicanos ( junto a Alberto Ángel El Cuervo y Humberto Cravioto) iniciará el 2020 con una producción de 11 temas, donde destacan las canciones El eterno y yo y Te quiero, te quiero.

“Con este álbum que grabé en vivo en un estudio quiero seguir dando la cara por los valores y tradiciones de nuestro México, poniendo su música muy en alto. Me siento bendecido, porque modestia aparte, sigo conservando los tonos de cuando comencé a cantar. Y me siento un digno representante de la música ranchera y de la imagen del ranchero auténtico, que interpreta con fuerza y sentimiento nuestra música Mexicana”, finalizó.