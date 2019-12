“Santa claus” ladrón: hombre roba un banco y grita ¡Feliz Navidad!

El espíritu navideño invadió nuestros corazones estas fechas, pero el sentimiento se pudo sentir más fuerte en otras personas, como en un hombre de EE.UU. quien robara un banco dos días antes de Navidad, deseando buenas festividades a todos de una manera muy peculiar.

La policía de Colorado confirmó en un comunicado que un “anciano hombre blanco” robó el Academy Bank en Colorado Springs, después de haber amenazado a los trabajadores con un arma no identificada y haberse ido con una cantidad de dinero indeterminado el lunes hacia el mediodía. Luego, en lugar de guardar el motín, lo arrojó al aire deseando a los transeúntes una feliz Navidad en Colorado Springs.

Este hombre, identificado por la policía como David Wayne Oliver, de 65 años, fue detenido sin ningún incidente en un Starbucks cercano después del suceso, confirmó el departamento de policía de Colorado.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019