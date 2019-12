Nuevos salarios minimos

DE MANERA CASI IMPREVISTA, EL GOBIERNO FEDERAL ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 11 DE ENERO…

…de 2020, el incremento al salario mínimo asciende a $123.22 pesos, lo cual representa una buena noticia para los trabajadores que se encuentran percibiendo un salario mínimo al día; sin duda aún resulta insuficiente para que una familia mexicana, tenga una mejor calidad de vida, satisfaga sus necesidades primarias, atienda su salud, educación, alimentación, vivienda y otros menesteres.

Históricamente se ha criticado el incremento al salario mínimo, por asociarlo con el aumento a la inflación, sin embargo, considerando que en este último año en México no se han creado fuentes de empleo, este supuesto queda sin argumento. No debemos olvidar la meta deseable, de que los trabajadores que se encuentran en esta clasificación perciban no menos de 5 mil pesos mensuales, atendiendo los reclamos constitucionales. Hoy por hoy reconocemos el progreso, pero no debemos descuidar los intereses de los empresarios, los cuales se tornan vulnerables ante el pago de los impuestos de los trabajadores, así como de las aportaciones que realizan en materia de seguridad social.

Para cambiar el rumbo de México debemos pasar de la ficción a la realidad, trabajar conjuntamente para pagar salarios dignos y mejorar el nivel de vida de todos aquellos que viven en pobreza extrema.

En el mismo sentido, los trabajadores no deben ser enemigos de los patronos, por el contrario, deben unir esfuerzos para mejorar la prestación de servicios con la capacitación y eficiencia, por lo cual es deseable que los trabajadores y patrones orienten su empeño por el mismo camino y por parte de los empresarios ofrezcan salarios justos, y bien remunerados, solo así daremos pasos equitativos y seguros para el bienestar de los trabajadores en México.