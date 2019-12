Montaña rusa de pesadilla: se descarrila vagón en Puebla y cae niña heridad de gravedad

Las ferias patronales que se instalan durante una celebración en pueblos son bastante inseguros, incluso mortales si no tienen las medidas mínimas para operar. Lamentablemente estas atracciones no son revisadas cuidadosamente, teniendo defectos que a simple vista no se ven, con desenlaces penosos: una mini montaña rusa se descarriló en Puebla, con un saldo de cuatro heridos, uno de gravedad.

Una vez más, el área de juegos mecánicos de la Villa Iluminada en #Atlixco es escenario de un accidente. Ahora fue en la montaña rusa. #Puebla Vía @jenycoleote pic.twitter.com/qnvXoyJbcN — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) December 26, 2019

La atracción, instalada en el pueblo de Atlixco durante la “Villa Iluminada” tuvo este percance donde una niña fue despedida del vagón donde se encontraba, sin cinturón de seguridad, causándole lesiones de importancia. Todos los heridos fueron trasladados al IMSS de Metepec para su revisión. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre el estado actual de la menor.

