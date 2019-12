¿Habrá aumento para gasolina por IEPS en enero?

El presidente López Obrador se refirió al tema del precio de la gasolina, pues aseveró que la economía transita de manera inmejorable impactando en el bolsillo de los mexicanos y enfatizó que el siguiente año comenzará sin sorpresas, es decir, SIN AUMENTO DE IMPUESTOS, NI “GASOLINAZOS”.

Señaló que la inflación es controlada y está acompañada “de no aumentos, no aumentarán, impuestos, NO AUMENTARÁN LAS GASOLINAS, EL DIÉSEL, EL GAS, LA LUZ AL INICIO DE AÑO, como era costumbre. Entraba el año y la cuesta de enero y los ‘gasolinazos’, en algunos casos, eso se terminó”.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas es un gravamen que se aplica todos los meses para lograr las metas de recaudación del gobierno.

Para 2020, entre los productos que tendrán una actualización al IEPS serán los combustibles, es decir las gasolinas.

El IEPS para la gasolina magna (menor a 82 octanos) subirá de $4.81 a $4.95, es decir 14 centavos más.

Para la gasolina premium (mayor a 91 octanos) se elevará de $4.06 a $4.18, un incremento de 12 centavos.

El impuesto al diésel pasará de $5.28 a $5.44, un incremento de 16 centavos.

El incremento para el IEPS no tiene por qué representar un aumento directo al precio para el consumidor, debido a que los distribuidores deberán de ajustar sus precios y así ofrecer el precio más competitivo de acuerdo a libre mercado.

El jefe del Ejecutivo federal atribuyó estos resultados a su política de austeridad, al manejo responsable de las finanzas y al destierro de la corrupción de la Hacienda pública.

Con información de Tabasco Hoy