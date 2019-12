El Costeño hace chiste sobre AMLO y divide a las redes sociales; ha recibido amenazas de muerte

Ciudad de México.- El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, fue objeto de ataques a través de redes sociales luego de la difusión de un video en donde hace chistes sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la abreve toma se observa un fragmento de la presentación de “El Costeño” donde hace comentarios sobre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Presidente de la República, los cuales se han provocado el enojo de miles de simpatizantes.

El Costeño me representa muy cañón 😂😂😂😂 pic.twitter.com/eUpGb0ZFxi

Por su parte, el comediante se defendió a través de redes sociales, aseguró que las burlas a mandatarios como el Presidente no son exclusivas de este sexenio.

Además, dijo que había varios ex-funcionarios a los quienes también hacía critica por medio de la comedia, a los cuales asegura, les hacía gracia.

Javier Carranza denunció que tras la difusión del video ha recibido amenazas y ataques por parte de varios usuarios de Twitter.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!

— Costeño (@costenoaca) December 26, 2019