La casa de una lechuza, convertida en un árbol de Navidad

Hay muchos regalos y sorpresas en estas fechas, pero nunca una tan inesperada como la que tuvo la familia Newman al encontrarse con una lechuza, posada en las ramas del árbol de Navidad, pareciendo seresta su casa antes.

Katie McBride Newman comentó en declaraciones recogidas por AP que ella y su hija pequeña se percataron de la presencia del ave el 12 de diciembre, más de una semana después de que compraran el abeto, cuando este, ya decorado, estaba en la casa.

“Fue surrealista, pero realmente no nos asustamos“, dijo McBride Newman, quien explicó que la familia es aficionada al mundo silvestre. El padre, Billy Newman, destacó que el animal parecía estar tan cómodo en su improvisado nido que pensó: “Oye, amigo, no te va a ir bien si te quedas aquí. No hay comida, lo siento”.

Como la lechuza se negaba a abandonar el árbol navideño, la familia llamó a un centro de naturaleza local, cuyo personal ayudó a capturar el ave y liberarla para que regresara a su entorno natural.

También te puede interesar: