Horóscopos para esta Navidad 2019 por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Sagitario, usa incienso de manzana canela para armonizar y atraer buena vibra.

ARIES

(marzo21/abril20)

Lograrás una magnífica convivencia con las personas cercanas sólo si muestras el amor y cariño.Impactarás con tu grata compañía, diviertes a tus más allegados.Logras vencer diferencias y resentimientos reconciliándote con personas muy importantes.

TAURO

(abril21/mayo21)

Recibes una sorpresa donde te hace sentir querido y especial. El paladar estará muy goloso con antojos que posiblemente te haga subir de peso. Concretas una emocionante actividad con tu pareja donde fluye el cariño y el amor.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

No te enredes en conflictos que pueden estropear los planes y la convivencia. Se manifiesta la unidad y el cariño de las personas más queridas. Administra bien tu recursos económicos para que pueda alcanzarte para todo lo que quieres adquirir.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Deja un lado la apatía y muéstrate entusiasmado para que pueda fluir todo lo que tienes planeado. El universo impactará de manera sorprendente en una buena convivencia con las mejores compañías.

LEO

(julio23/agosto22)

No dudes en expresar tu cariño este es el momento para poder congeniar con quien más quieres. Un magnetismo especial hace que las personas noten tus cualidades y se despejen tus defectos.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Saturno impacta de buena voluntad para las tareas y quehaceres prestándote ayudar.Tome en cuenta el momento especial para poder convivir de manera sociable. La intención de ser el alma de la reunión por tus encantos.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Será esta la oportunidad para poder generar una convivencia especial llena de dicha y felicidad. Las tentaciones en gastos y despilfarros podrán llevarte a problemas en tu dinero. Si descuida la manera de comer podrás indigestarte.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

La tentación en algo en exceso podrá conducirte a algo nocivo para tu salud. La clave para poderte pasártela bien es sólo dejar que fluya el lado más amable y feliz. Ser paciente y tolerante hará que despeje los conflictos.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

No te enredes en dimes y diretes que pueden provocar un disgusto y pueden arruinar la fiesta. Todo con medida puede disfrutarse más sano y no intoxicarte. Detectas una actitud sospechosa que tendrás que tomar distancia para no entrar en un problema.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Muestre lado más cordial y amable y cautivarás a las personas. No busques conflictos y sólo fíjate en el lado más amable y servicial para pasártela de maravilla.

Tu estado de ánimo será pieza clave para disfrutar al máximo la convivencia con tus seres queridos.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Darte la oportunidad de poder disfrutar el momento sin preocuparte por sus detalles que están fuera de tu alcance. Si te enredas conflictos a causa de pequeñas diferencias podrían provocarte un enojo y te la pasarás mal.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

El universo impacta de manera satisfactoria colocamos en el mejor lugar con las mejores personas disfrutando al máximo de tu paladar. Sale relucir la mejor versión de ti cautivas con tu personalidad y tus encantos.