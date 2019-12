¿Eres muy Grinch? Estas son las mejores películas para ti, HOY

Like

Residencia Macabra (1974)

Durante una noche tranquila en vísperas de Navidad, varias mujeres se preparan para celebrar en su residencia estudiantil, hasta que son acosadas por un extraño, quien durante la noche les realiza múltiples llamadas perturbadoras. La velada se torna aún más aterradora cuando una de ellas desaparece.

Noche de Paz, Noche de Muerte (1984)

Cuando un sujeto vestido de Santa Claus mata a sus padres, Billy y su hermano son llevados al orfanato Santa María, donde la madre superiora que los cuida les enseña que la gente mala debe ser sancionada.

Al crecer, Billy trabaja en una juguetería donde le piden vista como Papá Noel, y este decide darse a la tarea de “castigar a la gente mala” y asesinar con un hacha a quienes, desde su punto de vista, no fueron buenas personas.

Gremlins (1984)

¡Cuidado con lo que vayas a regalar en Navidad! Porque lo que pareciera ser un bonito y esponjoso regalo podría poner de cabeza a todo un pueblo si no sigues tres reglas básicas para cuidar a un mogwai: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol.

En la película del director brasileño Joe Dante, unos pequeños monstruos estaban dispuestos a arruinarle la Navidad a todo aquel que se pusiera en su camino.

Duro de Matar (1988)

En vísperas de Navidad, John McClane (Bruce Willis), un policía de Nueva York, visita la ciudad de Los Ángeles para reconciliarse con su exesposa, Holly Gennaro (Bonnie Bedelia). Cuando el edificio en el que ella se encuentra es atacado por 12 terroristas, la velada navideña se convierte para él en toda una hazaña llena de acción y adrenalina.

El filme del director John McTiernan obtuvo cuatro nominaciones al Oscar a Mejor Edición, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejores Efectos de Sonido.

El Extraño Mundo de Jack (1993)

Aburrido de coronarse todos los años como el rey del Halloween, Jack Skellington busca adueñarse de una nueva festividad: la Navidad. En su intento por llevarla a su pueblo y tras secuestrar a Santa Claus, el personaje llena de terror esta festividad, poniendo en peligro la celebración.

La animación dirigida por Henry Selick y escrita por Tim Burton fue nominada al Oscar por efectos visuales.

El Día de la Bestia (1995)

Un sacerdote, un aficionado al death metal y un experto en lo sobrenatural tratarán de evitar el nacimiento del hijo de Satanás, quien verá la luz el 25 de diciembre en Madrid, España.

La cinta ganadora de seis permios Goya tiene comedia, acción, fantasía, terror y una dura crítica hacia los medios televisivos y el fascismo.

El Grinch (2000)

Sin duda alguna El Grinch es símbolo del espíritu antinavideño. Este personaje, interpretado por Jim Carrey, intentó robar esta festividad en el 2000.

La cinta está basada en el cuento del escritor Dr. Seuss, y gracias a su trabajo de caracterización logró un Oscar a Mejor Maquillaje.

Bad Santa (2003)

El alcohólico y amargado Willie Stokes trabaja como Santa Claus en centros comerciales, pero lo utiliza únicamente como fachada para poder robar junto a su compañero, un elfo. Su plan perfecto peligra con la curiosidad de un niño de 8 años, quien está seguro de que Stokes es el verdadero Papá Noel, adentrando a ambos en una aventura llena de humor negro.

Entre Besos y Tiros (2005)

En vísperas decembrinas, Harry Lockhart y su socio deciden entrar a robar a una tienda de juguetes de Nueva York, cuando la alarma de seguridad se activa en su frenética huida de la Policía, su compañero es abatido, mientras que él llega por accidente a una audición para una película de detectives en Hollywood. Las cosas se le complican cuando le asignan al detective privado Perry van Shrike para que prepare su rol.

La comedia de acción fue escrita y dirigida por Shane Black, y la estelarizan Robert Downey Jr. y Val Kilmer.