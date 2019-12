El lado lindo del pancracio

Ciudad de México.- Porque no todo en la lucha libre son llaves, golpes y costalazos, Las Diosas del Ring le han puesto el toque de belleza y alegría a las funciones que semana a semana lleva a cabo el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la majestuosa Arena México.

Y poco a poco, con sus bailes y coreografías, estas bellas chicas se han ganado la simpatía y el apoyo del público que una a una las ha hechos sus preferidas, de ahí que al igual que los luchado res, tienen a sus propios fans, algo que a ellas las alimenta e impulsa a seguir siendo mejores cada día.

“Somos un equipo de mujeres talentosas, guerreras y sobre todo la imagen femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL); además de Las Amazonas, también estamos Las Diosas del Ring, que somos un equipo de modelos, bailarinas, actrices, cantantes y la gente se ha dado cuenta que nos hemos convertido en parte esencial de este deporte tan bonito como es la lucha libre”, señala Erika Canseco, coordinadora y coreógrafa de este grupo de animación.

Erika explica que en el equipo de guapas modelos siempre están tratando de innovar y crear coreografías vistosas que sean del agrado del público, y normalmente lo hacen acordes con el tipo de función que se lleve a cabo o de los personajes que estelarizan las funciones de esta disciplina.

“Siempre tratamos de que cada coreografía sea distinta y que vaya acorde a la función y los personajes que la encabezan, pero estamos capacitadas para bailar desde hip hop, salsa, mambo o reguetón, hasta bailes tradicionales de nuestro país; para eso ensayamos constantemente toda la semana; Las Diosas son un grupo muy completo de bailarinas profesionales”, destaca la líder de este clan.

Aunque los modelos y bailarinas se renuevan constantemente, en sus filas destaca una chica que ha perdurado en el colectivo. Ella es Karen Rico, quien confiesa a Grupo Cantón que pertenecer a Las Diosas del Ring le ha ayudado a cumplir sus sueños y metas profesionales.

“Me considero una mujer luchona, que hasta el día de hoy ha tratado de cumplir todos sus sueños y metas; soy muy apasionada en lo que hago, y desde muy niña me incliné por el baile y el modelaje, gracias al ejemplo de mi mamá y de mis hermanas que me llevaban a las academias de baile; entonces, me empezó a gustar mucho y mi mamá me ayudó a lograr mi sueño, pero con la condición de que terminara la preparatoria. Desde muy niña me di cuenta que era lo mío, porque me gustaba bailar y estar frente a las cámaras, arriba de los escenarios y sentir la vibra de la gente”, señala Karen.

La bella Diosa ha podido combinar sus actividades con otras como la locución o la conducción. “He estado en programas de televisión; estuve muchos años con Los Mascabrothers, y de todos mis trabajos fue uno que me marcó, porque trabajé ocho años con ellos y recientemente trabajé en Los Tenorios y El Sirenito; además del Show de Albertano. Me encanta la locución y la conducción”.

Junto con ella, sus compañeras de baile: Yanireth Espinoza, Steph Guerrero, América y Chiara Sofía, coinciden en señalar que el público que asiste a las funciones de lucha libre es un público muy entregado.

“Cada que salimos a las pasarelas la gente se nos entrega, y eso nos agrada, porque son fans de hueso colorado, que se aprenden nuestros nombres y nos gritan cosas lindas; es mucha la energía y buena vibra la que nos transmiten las personas que vienen a la Arena México, son fans que nos piden una foto o un autógrafo y se convierten en parte de nuestra familia”, aclara Chiara.

Finalmente, y con el afán de desearle a todos nuestros lectores una Feliz Navidad, Las Diosas del Ring nos regalan bellas postales ataviadas con atuendos de la época.