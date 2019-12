MAESTRO, LOS DESVÍOS DE LA SEGOB A GARCÍA LUNA COMENZARON EN 2013

-Por lo cual el caso Genaro está en chino… Chong. Ni modo que don Miguel Ángel Osorio no viera cómo salían tres transferencias: ¡una de 55 mdp, otra de 2 mil 623 mdp y una más de 7 mdd! La UIF detectó que la empresa Nunvav ayudó a Genaro a triangular casi 3 mil mdp desde el gobierno federal. -Sus propietarios, los hermanos Weinberg, tendrán que despepitar todo sobre las empresas del súper agente calderónico, si es que quieren seguir haciendo otros negocios aquí. AMLO dijo que mandó al carajo a Romero y demás cúpula petrolera por querer subir la edad de jubilación. -Ya nada más falta mandarlo a la cárcel para que pague por todos sus latrocinios a Pemex… Don Andrés se comprometió a revisar el contrato colectivo de la CFE. -Ahí hay un viejito que rebasa los 80 años y sigue trabajando, pese a que lo delata su oscuro pasado priísta. Ricardo Valero renunció a la embajada de México en Argentina por motivos de salud. -Sufre el síndrome de la cleptomanía: tiene con qué pagar pero prefiere volarse las cosas. El exembajador, antes de viajar a nuestro país, intentó robarse una playera en el aeropuerto de Ezeiza. -¿No te digo?.. Es echar por la borda toda una vida y ahora nadie lo va a querer invitar a la casa. Sheinbaum afirmó que no está contemplado subir el transporte en la CDMX. -Menos mal que aquí sí hay quién apoya a los pasajeros, no que en el Miedomex.