Un adelanto de navidad por parte de Google

Faltan dos días de Navidad, sin embargo, Google decidió anticiparse y desearle felices fiestas a todos los internautas que utilizan el navegador.

A través de un Doodle, como siempre nos tiene acostumbrado, el buscador Google se pone acorde a las festividades invernales, cambiando sus tradicionales letras, ahora en forma de corona de Adviento.

It’s the most

DeLIGHTful time

of the year 🎶

With these Holiday Doodles

and everyone telling you

to be of good cheer ✨

It’s the most

DeLIGHTful time

of the year 🤗#GoogleDoodle → https://t.co/aQAOf3gcm1 pic.twitter.com/6U6Dghx3gg

— Google Doodles (@GoogleDoodles) December 23, 2019