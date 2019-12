“Mis papás se divorciaron, por lo que yo solo tuve papá hasta los 15 años y es muy triste”: Natália Subtil

Natália Subtil, ¿A tu ex, Sergio Mayer Mori, papá de Mila, la hija de ambos, le gustan las modelos, tu y ahora su novia Raquel?

“Ahora es así pero antes él no salía con modelos solo con chavitas que estudiaban pero parece que ya le gustó”.

¿Duraste casada 10 años con el exnovio de Maite Perroni porque no te embarazaste de él?

“Queríamos esperar a que yo cumpliera 30 pero nos divorciamos porque éramos más amigos que novios y aún somos amigos”. Sé que ya tienes novio en la actualidad pero cuando estuviste con Sergio Mayer Mori,

¿Fue buen amante y como se te declaró?

“Es lindo, tierno y durante un tiempo yo lo consideré solo donador de esperma de mi hija pero ya es un muy buen papá”.

¿No eres de las chicas fáciles que sale con cualquiera en cuanto las invitan a una cita?

“No, yo soy súper difícil, con Sergio Mayer Mori tarde para salir con él, no fue luego, luego, en la película que nos conocimos me decían: -este chavito está loco por ti- Se portó lindo, caballeroso y me ganó y un día me anunció: -Le voy a decir a todos que estamos saliendo y ya.- Y en una escena en la que yo salía desnuda junto a otro chico y Bonilla, Sergio se estaba muriendo de celos porque sentía que era mi dueño… Y al irnos de la película donde nos veíamos diario vivimos juntos.”

SI ALGUIEN QUIERE FORMAR UNA FAMILIA CONMIGO DEBE ASUMIR QUE MI SITUACIÓN ES COMO LA CAJITA FELIZ, VIENE CON SORPRESA… YO VENGO CON UNA HIJA

¿Si te vuelves a casar, que le dirás a tu pareja de Mila?

“Si alguien forma una familia conmigo debe asumir que soy como la cajita feliz, vengo con la sorpresa, ya tengo una hija, ahora estoy contenta que mi novio me alcanzó en Paris, donde yo trabajaba, fue lindo y estoy contenta que mi hija quiere mucho a Raquel, la novia de su papá y cuando Mila está conmigo y mi novio, también le cae bien. A veces me llevo a mi niña a Brasil, donde mi mamá vive sola, mis papás se divorciaron cuando mi hermano y yo éramos chicos. Yo tuve papá solo hasta que cumplí 15 años y nunca quise eso para Mila.” Concluyó Natália Subtil.