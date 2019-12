Lucía Méndez “amarga navidad… nunca”

Lucía Méndez demuestra una vez más que es poseedora de un gran corazón, y es que la estrella de las telenovelas revela que ha aprendido a perdonar y que este años que inicia lo quiere empezar con fe y perdonando a toda esa gente que en algún momento de su vida le han hecho daño. “

Es muy importante perdonar, el poner el perdón por delante. Yo estoy en la fe y Dios rogó por los que lo crucificaron: “”Padre, perdónalos. No saben lo que hacen””. Si el todo poderoso fue humilde , yo doy clemencia a los que me ofendieron”.

La actriz no quiere “amarga Navidad”. “He perdonado a todos, creo que el perdón es importante y yo me sentí muy bien perdonando y salir adelante y seguir mi camino. Para mí lo material va y viene, lo que importa es la espiritualidad”.

Respecto a las personas que se han encargado de desprestigiarla en redes sociales, Lucía también ya les otorgó su perdón. “Siempre habrá gente que me ataque, gente que me dice de todo, pero realmente ya mí abogados y yo lo tenemos bien analizado, es alguien que o le gusta mucho que me vaya bien, no puedo decir nombres pero es una persona, es mujer, siempre está dándome duro, pero ya está perdonada”, dijo la gran artista, quien este 2020 celebra el Retorno Diana Zalazar por televisión.