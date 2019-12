La soledad en navidad o cómo una ancianita busca familia para la festividad

Muchas son las personas que por una u otra razón, pasarán solos esta navidad; lamentablemente muchas son personas de la tercera edad que fueron abandonadas, o ya no tienen familia viva que pueda pasar la época con ellas. Una mujer anciana en Oklahoma EE.UU busca una familia con quien pasar la navidad.

A través de una plataforma donde se ofertan todo tipo de artículos gratis llamada Craiglist, la mujer ofreció llevar la cena, regalos para los niños y demás a cambio de pasar la navidad en familia: “¿Alguien necesita una abuela para Navidad? No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia”,

Uno pensaría que la publicación se llenaría de miles de personas ofreciendo un lugar en la mesa para la abuelita, sin embargo la realidad es más amarga de lo que llegamos a imaginar, pues las respuestas que recibió la publicación acusaban a la mujer de querer comer gratis, incluso recomendándole suicidarse.

Debido a los comentarios negativos la mujer eliminó el mensaje rápidamente, pero antes de que eso pasara un usuario de nombre Carson Carlock tomó una captura de pantalla que ahora ha utilizado para buscar hasta encontrar a la mujer en Internet “solo quiero que sepas que no estás sola. Si tienes ganas de ser parte de una familia, por favor comunícate”.

Intercambiaron un par de correos electrónicos, sin embargo, por todo el odio que recibió en redes sociales la mujer está dudosa en pasar con alguna familia la Navidad.

Ojalá esta historia tenga un final feliz.

También te puede interesar: