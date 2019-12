Justin Bieber anuncia su regreso y sus fans enloquecen

Like

Show.- esta mañana el cantante Justin Bieber compartió con sus seguidores una foto, la cual a causado alerta en todo el mundo, de lo que parece ser su regreso a la música el día de mañana y para 2020.

December 24, December 31, January 3… #2020 pic.twitter.com/a26V4ntpAA — Justin Bieber (@justinbieber) December 23, 2019

Su último álbum de estudio fue Purpose en 2015, con el cual realizó a una gira de conciertos por varias partes del mundo, incluido México.

Sin embargo, el canadiense mantuvo actividad participando en diferentes sencillos como I Don’t Care en compañía de Ed Sheeran o Bad Guy (Remix) junto a la nominada al Grammy y gran admiradora del cantante, Billie Eilish.

Así reaccionaron los fans:

esto no es una falsa alarma JUSTIN IS COMING lptm me va a dar algo #Bieber2020

pic.twitter.com/ZS5WXjco3H — rojas; loves karime (@BornedInRed) December 23, 2019

Justin comienza una nueva era mañana después de mucho tiempo por fin tendremos nueva música, álbum , videos musicales , entrevistas y posiblemente un tour y LPM NO VOY A LLORAR NO VOY A LLORAR NO VOY-#BieberTOMORROW #Bieber2020 pic.twitter.com/HXa8LeGCMk — *.✧ F a t y☽⋆* (@swaggyft) December 23, 2019

Está pasando, mañana comienza una nueva era, nueva música , un nuevo Justin , no me imagino la cantidad de sorpresas que nos tiene, no puedo estar más emocionada. VUELVE EL REY #Bieber2020 #BieberIsComing #BieberIsBackTomorrow pic.twitter.com/kkNFdpfoTX — r&bieber (@CanadianWorry) December 23, 2019