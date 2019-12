“Hágase la luz…” vs la corrupción

MAESTRO, AMLO DESCANSARÁ 5 DÍAS, DEL SÁBADO 28 AL MIÉRCOLES 1 DE ENERO

-El Poder Ejecutivo le pone el ejemplo al poder Judicial y al poder Legislativo: menos de una semana contra casi un mes de jueces, magistrados, senadores y diputados, que esperamos rindan más y mejor ya tan descansaditos. Don Andrés Manuel López Obrador citó que la CFE será muy rentable, y que si empresarios no invierten en producción de energía, el gobierno lo hará. -“Hágase la luz…”, y sepárenla de las tinieblas de la corrupción y del saqueo. Los Legionarios de Cristo revelaron que Marcial Maciel cometió 60 abusos contra menores de edad, de los 175 registrados en 78 años por 33 curas. -Hayan sido 60, 100, 30 o 5, que don Bestial se siga rostizando en el infierno por los siglos de los siglos, amén. Lo mismo les pasará a esos 33 suciordotes, Los Victimarios de Cristo. La organización priísta Antorcha Campesina celebró 45 años y su líder Aquiles Córdova dijo que el gobierno no cumple en seguridad. -Aquiles… esquilman la ayuda al agro, enriqueciendo a la cúpula antorchista que lleva 4 décadas viviendo a sus expensas. Realizaron en el Reno el Torneo Interreclusorios de Box 2019, y 5 de 15 combates fueron para los anfitriones. -Pero nadie se acordó de invitar al exgobernador de Veracruz, Javier El Porky Duarte, para que se desestrese con paciencia y no ausencia, luego de que por su corrupta imprudencia le espera en prisión, larga permanencia.