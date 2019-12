Mane de la Parra concierto homenaje

Like

El intérprete de “Como dice el dicho”, entre otros temas, ofreció lo mejor de su repertorio en concierto en el Teatro Centenario de la CDMX. El artista aprovechó para hacer un homenaje a Juan Gabriel y Joan Sebastian, además de que cantó temas de Luis Miguel, José José, La Banda MS, Mijares y Ricardo Montaner.

Aun cuando el cantante presentó una lesión en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, ofreció una noche espectacular, en donde puso a bailar y cantar a cientos de admiradores. Rodeado de un ambiente lleno de emoción y gran expectativa, el cantante salió al escenario con un popurrí compuesto por canciones de Joan Sebastian, en el que relucieron temas como “Un idiota” y “Tatuajes”.

“Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche… Yo cuando empecé a cantar, quería cantar mis rolas y me decían que me pusiera a cantar de Joan Sebastian, Juan Gabriel y yo decía: ‘cantar de ellos es muy difícil, porque son muy buenos, pero hagámoslo a nuestra manera’, entonces todos tenemos un ‘Juanga’ adentro no, un Buki, un José José”, dijo el intérprete al saludar a su público que estaba eufórico.

El concierto titulado, Éxitos de los grandes a mi manera, continuó con canciones de José José. A pesar de su lesión, Mane se mostró muy entregado a su público en todo momento, trataba de bailar e interactuar con todos los admiradores presentes.