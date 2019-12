Lord of the dance regresa a México

Tras su breve temporada de 2017, Lord of the Dance, grupo considerado uno de los más destacados exponentes de la danza irlandesa contemporánea en el mundo, regresa al Auditorio Nacional con Dangerous Games. Con una monumental producción que combina danza, música, drama, escenografía multimedia, video, efectos especiales y 40 bailarines en escena, este espectáculo dirigido por Michael Flatley, también creador de Riverdance y Celtic Tiger, presenta una gran apuesta visual y auditiva con la tradición de Lord of the Dance, donde el papel protagónico lo sigue teniendo la danza irlandesa, cuya vertiginosa velocidad de piernas y movimientos de pies de los bailarines la ha llevado a los escenarios de todo el mundo.