T-MEC: sellan alianza Trump y AMLO

A PESAR DE QUE SON COMO EL AGUA Y EL ACEITE, TRUMP Y AMLO…

…han sellado una alianza histórica entre México y EU con la firma del T-MEC, que no se veía desde fines de los 80, cuando Salinas y Bush firmaron el original TLC. Esta alianza entre dos improbables amigos, como Trump y AMLO, es el inicio de la creación de una zona económica en Norteamérica que permitirá competir al monstruo que es China en condiciones muy ventajosas. Al mismo tiempo, esta alianza AMLO-Trump impacta en el cambio de visión para combatir el narco, dejando atrás el mecanismo de la Iniciativa Mérida y por lo tanto la “guerra” y mejor adoptando medidas de inteligencia financiera, que permiten rápidamente descubrir la red de sobornos y lavado de dinero de las organizaciones criminales. La alianza Trump-AMLO blinda cualquier intento de la derecha mexicana de provocar escenarios de ruptura similares que Venezuela o Bolivia. Así, aunque obvio hay esfuerzos entre mexicanos y senadores republicanos para que se “venezuelice” el país y por lo tanto los gringos deban “rescatarnos”, en la Casa Blanca y en el Congreso de EU no hay realmente ningún interés para dar un golpe de mando. No solo lo consideran innecesario sino al contrario, sería contraproducente, porque para EU, AMLO se ha convertido en un presidente aliado a sus intereses. Lo curioso es que esta alianza y amistad entre AMLO y Trump no está basada en la sumisión sino el respeto mutuo, a pesar de que México obviamente es un país con menor presencia militar y económica que los yanquis. Sin embargo, AMLO ha mostrado a Trump que lo que le sobra es temple, paciencia y disciplina, contrario a su antecesor, que derrochaba sometimiento. Así las cosas, y pesar de la personalidad extrema de Trump, hoy por hoy entre EU y México se ha consolidado una relación política y económica inmejorable entre ambos países, que seguro impactará positivamente en todo el sexenio de AMLO.