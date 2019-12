Movilizaciones y concentraciones hoy en CDMX (20 de diciembre)

Ciudad de México.- este viernes 20 de diciembre encontraras concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México, tome sus precauciones.

CONCENTRACIÓN

07:00 hrs. PLAZA “LÁZARO CÁRDENAS”

Calle Dr. Erazo #12 Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas Col. Doctores Alc. Cuauhtémoc

La COMUNIDAD DE CULTURA CANNÁBICA MX, CHIMICHÚ DISEÑA, CANNABITO MX y CANNABINÁTICOS realizarán un evento Político Cultural denominado “Posada por los DERECHOS Cannábicos”.

Con el que pretenden demandar tolerancia y respeto a los derechos de los consumidores de cannabis, exponer propuestas y otras demandas de su movimiento donde exponen su postura sobre el tema; además brindarán información sobre los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños; así como el consumo responsable de las mismas.

09:00 hrs. HOTEL CASA BLANCA SALÓN “COVADONGA NO.1”

Calle Lafragua #7, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

La COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA-MOVIMIENTO NACIONAL (CNPA-MN) Llevará a cabo una conferencia de prensa que ofrece el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia para dar conocer que obtuvo un amparo a su favor contra la Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas y Afromexicanos que impulsó el Gobierno Federal a través del INPI y la “simulación” de Consulta Pública entre comunidades indígenas.

12:00 hrs. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

Av. Insurgentes #20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Los EX EMPLEADOS DE III SERVICIOS S.A. DE CV., ex trabajadores de la empresa que

construyó la Estela de Luz ratificaran la denuncia en contra del ex presidente Felipe Calderón y otros ex funcionarios por supuestos actos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones.

13:00 hrs. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS. (FIPEDE – PGJ- CDMX)

Av. Jardin #356-A, Col. del Gas, Alc. Azcapotzalco

Los colectivos LIBRES Y COMBATIVAS MX, COLECTIVO AEQUUS realizarán un Mitin por la aparición de Mariana Vargas Ocampo, desapareció desde el día martes 17 de diciembre al salir de su casa a las 11:30 de la mañana.

15:00 hrs. MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

Av. Plaza de la República s/n. Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

CULTURA VIVA COMUNITARIA MÉXICO llevará a cabo un Acto Político-Cultural denominado “Verdad y Justicia para Tio Bad”, activista y promotor de la cultura Mixe Popoluca; Josué Bernardo Marcial Campos (Tio Bad) fue asesinado el 16 de Diciembre del 2019 en Sayula, Veracruz.