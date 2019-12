Mano derecha… pero en el gatillo

MAESTRO, GARCÍA LUNA NO SE DECLARARÁ CULPABLE Y SE DEFENDERÁ

-Tiene de dos sopas: o confiesa todo sobre las órdenes que le dieron Fox y Calderón (para que no se sienta tan solo en 10 años en la cárcel neoyorquina), o se declara inocente y el juez Brian Cogan y el fiscal Richard Donohue, quienes hundieron a El Chapo de por vida, le dan cadena perpetua y 50 años más. Vicentoloache, Felinfle y Enrique-cido, ahora sí preocúpense. Nadie le cree a Calderón, porque Genaro era su mano derecha en seguridad. -Pero en el gatillo, para desmembrar a cárteles contrarios al de Sinaloa… El acusado, luego de pedir su traslado a NY, miró a sus hijos y lanzó un beso y un “te amo” a su esposa. -Te amo… a quitar todos los privilegios de que gozas. EU actualizó su alerta de viaje a medio México con focos rojos en cinco entidades. -A USA se le olvida que en un inmueble blanco de Washington hay un peligroso orate que cuando se levanta, se ve al espejo y grita: “¿Qué, soy o me parezco?.. Ah no, soy yo”. La exMiss Gordillo felicitó en un video a los docentes y les dijo que su lugar está al lado de ellos. -Sólo que vuelva a pedir su plaza en Neza y ahora sí imparta clases… Silem García, vocero de La Luz del Mundo, afirmó que está se halla más fuerte que nunca y en expansión. -Se expanderá, pero hasta la cárcel de California en cuanto condenen a Naasón Joaquín García por pederasta.