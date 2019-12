El amor de una esposa por su pareja: “no te voy a dejar solo”

Un verdadero amor hacia alguien se demuestra en los peores momentos, cuando nadie más estaría por lo difícil que puede ser. Así, una mujer de la tercera edad está esperando junto con su esposo en una clínica de Nuevo León para una operación, desde hace días.

La señora lleva en total cinco días en el mismo lugar y no se le aparta más que para ir a comer y al baño, pues su esposo le pide, con la voz quebrada, que no lo abandone. “No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, le responde su esposa, según un testigo.

A pesar de que los doctores le aseguran que puede irse a descansar porque lo atenderán bien, ella se niega.

De acuerdo a quien compartió la historia en Facebook esta pareja se encuentra en la clínica 67 del IMSS de Monterrey, Nuevo León.

