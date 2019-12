Siempre terminamos diciendo qué hay que vernos más seguido, pero es que cuando nos juntamos con Chabelo, Rafael Inclán y Jorge Ortiz de Pinedo, las risas están garantizadas. Por estas fechas siempre hacemos nuestra cena navideña. Con todo e intercambio de regalo incluidos. Es la parte donde más nos reímos pues a Rafa Inclán nunca le atinan a la talla. Y ya se hizo costumbre que se queje amargamente, con su particular humor. Ya parece broma, el año pasado el chaleco le quedó chico, y este año, el suéter le quedó grande.

Ahora los anfitriones fueron Hanny Saenz y su esposo Carlos. Montaron una mesa espectacular llena de detalles. Y se lucieron con la cena.

Alejandro y yo pasamos por Chabelo y Tere, y me fui todo el camino, cuidando el tradicional flan de coco ( con receta cubana ) que lleva Teresita. Nosotros llevamos ate con queso y el pastel de merengue de Sanborns, para darles gusto.

Mi madrina Mina Muñiz, se animó a última hora y fui muy feliz de verla. El Coque no para de tener presentaciones y por eso no nos acompañó, pues esa noche tuvo show con Carlos Cuevas y Mocedades, en Aguascalientes. Carla Estrada, andaba muy feliz contándonos que al día siguiente tenía llamado en HBO pero no de productora. Iba a grabar unas cápsulas y salir a cuadro, así que andaba cuidando no desvelarse. Con todo y eso, salimos a las 2 de la mañana de casa de Hanny. Por cierto, Carla siempre se luce dándonos a todos a cada uno un detalle navideño, fuera del intercambio. Ahora nos regaló unos termos monísimos con nuestros nombres grabados.

Gaby, la esposa de Ortiz de Pinedo, Laurita, la mamá de Hanny, y Martha, también formaron parte de la hermosa celebración. Son unas mujeres divinas. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! Amo celebrar en estas fechas, dar gracias y abrazar a los queridos amigos que siempre tienen amor para compartir. Por cierto, no se pierda la pastorela de Inclán en el Teatro San Rafael, y la obra de Ortiz de Pinedo, donde al final hasta le pegan a la piñata, en el Royal Pedregal. ¡Felices fiestas! Nos leemos próximo viernes.