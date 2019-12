Carlos Bonavides quiere “crucificar” al pintor Fabián Chairéz

El gran comediante y actor Carlos Bonavides compartió en exclusiva para Grupo Cantón que no le gustó el cuadro La Revolución, en donde el pintor Fabián Chairéz pintó a Zapata desde su punto de vista, pues Bonavides tacha al marco como un cuadro de mier… que pone en mal al “Caudillo del sur”.

“Una persona como Zapata que luchó tan constantemente por una idea no se le puede faltar el respeto con un cuadro de mierda, como un homosexual. Luego lo pintaron con tacones, que me perdonen los seudo intelectuales, pero apoyar esa necedad es una negligencia. Yo se lo dije en su cara a Fabián, a mí no me gustó tu cuadro, estoy en desacuerdo con la violencia en Bellas Artes pero no entiendo cuál es el motivo de presentar a Emiliano Zapata en esa situación, no hay justificación”.

Carlos compartió que se topo al pintor en una celebración. “Estábamos en una premiación del orgullo gay, en donde fui condecorado y estaba Fabían Chairéz, el pintor del polémico cuadro de Zapata… lo enfrenté diciéndole que no me gustaba su cuadro, le dije que no sabía cuál era el motivo de tal ofensa para un símbolo patrio y de la revolución que luchó por las mujeres y las hombres más suprimidos en el campo, que su grito era Tierra y libertad”.

Pide qu lo perdonen los seudo intelectuales. “El arte efectivamente no tiene fronteras, pero debe haber un respeto. Por ejemplo Picasso cuando pintó el cuadro de Garnica, los alemanes le dijeron “¿Usted hizo este horror?” y él les dijo, no, este horror lo hicieron ustedes, porque era justificado el cuadro de Garnica, pero pintar a Zapata en esa situación, yo creo que si un gay pide respeto, también debe dirigirse con respeto a una personalidad como Zapata”.

El comediante aprecia a la comunidad gay. “Respeto muchísimo a los gays, no tengo problema con que se casen, con que adopten, pero yo creo que tampoco se debe faltar respeto a la familia de Zapata. Creo que la ética, la moral de un pintor, antes que su arte, está el respeto y Zapata no tiene que ver en ningún sentido con la onda gay”, dijo Bonavides.