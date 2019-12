Los “lujos” que se pueden dar los ricos o cómo chocar un yate de millones de dolares

Es bien sabido que, por el poder del dinero, algunos millonarios pueden darse ciertos permisos cuando cometen un error, sin embargo, nada como chocar un yate lujoso para sostener estos permisos.

Un video se viralizó en las redes al mostrar cómo un lujoso yate de 86 metros de eslora, propiedad del multimillonario pakistaní Alshair Fiyaz, se estrelló el pasado domingo contra la cabina de control de un puente situado en una isla del Caribe. No obstante, resulta que el incidente en sí no fue lo único que llamó la atención de los internautas.

En el clip se puede observar que mientras la mayoría de las personas que presenciaron de cerca el peligroso momento huyeron asustadas, dos mujeres que estaban sentadas frente al barco, tomando vino, ni pensaron en moverse del lugar.

Múltiples usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar sus reacciones, muchos de ellos para admirar la despreocupación de las mujeres, incluso cuando la destruida cabina cayó en el agua a poca distancia de ellas.

Obsessed with the two women who just sit there with their wine and don’t even move pic.twitter.com/Bwmw0RfgtH

— GameSetVlach 🎾 (@GameSetVlach) December 17, 2019