Intocables, ya no existen: AMLO

Daniel Moncada

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el salón de Tesorería en Palacio Nacional sostuvo que bajo su gobierno, ya no existen personajes intocables.

“Ya no hay protección para nadie, no hay impunidad. No es que pertenece al partido Morena y entonces es intocable. Sea quien sea, si se comete un delito, tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie”, contestó el mandatario a la prensa.

López Obrador respondió así debido a una pregunta en la que incriminan al exsecretario de Seguridad Pública y titular de la Agencia Federal de Investigaciones, con Felipe Calderó y Vicente Fox, respectivamente, Genaro García Luna, en la violación de derechos humanos en el año 2001.

El estratega de la fallida guerra contra el narcotráfico de Calderón, habría incriminado falsamente a dos jornaleros agrícolas, entre los que se encuentra Antonio Barragán Carrasco, cuyo caso ha sido presentado en el Congreso Mundial de Tortura, por el activista Adrián Ramírez.

Además, López Obrador expresó que si hay investigaciones respecto al caso de Barragán Carrasco, “la fiscalía tiene que saber la verdad, toda la verdad, o ocultar nada y castigar a los responsables”.

Se le cuestionó al presidente también sobre las organizaciones de la sociedad civil creadas durante los sexenios panistas, para favorecer al gobierno, las cuales, recibieron grandes recursos de manera corrupta.

A lo que el mandatario federal respondió: “Sí, como en otros casos, hubo excesos. No se puede generalizar, o sea, sí hay asociaciones de personas, sociedad civil, que cumplieron bien su función de defender derechos humanos, hay asociaciones que lo hacen hasta ahora.

Y sí se formó un grupo que no sólo actuó de manera ilegal y con venganza, y cometieron delitos, hubo quienes hicieron esto y fueron alentados por el mismo gobierno, y les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza. Hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición, de la violencia para enfrentar la violencia”, sostuvo el presidente López Obrador.

Cabe destacar que desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a Palacio Nacional, los recursos ofrecidos a la sociedad civil de manera corrupta, dejaron de existir.

“No puede el Estado abdicar a su responsabilidad. En el caso de la impartición de justicia no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión. Eso no se puede permitir”, agregó el jefe del Ejecutivo federal.