Horóscopos para este viernes 20 de diciembre por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Géminis usa esencia de canela para multiplicar los ingresos de dinero.

ARIES

(marzo21/abril20)

Una grata sorpresa que descubres te cambia el rumbo de el día poniéndote muy feliz.Te Invitan a una cita muy romántica en la cual pasarás un agradable momento compañía de la persona que más te gusta.

TAURO

(abril21/mayo21)

No descuides tus pendientes que vienes haciendo desde hace tiempo o te podrás arrepentir por no concluirlos. El estrés se genera por tantas actividades que tienes que hacer si no te organizas no podrás hacerlas.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Descubres con gran emoción una actividad con la cual pondrás mucho énfasis debido a que renueva tu energía. Mantente discreto ante personas que buscan rivalizar y estropear lo que estás logrando.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Las condiciones propicias para iniciar un nuevo romance debido a la compatibilidad y lo bien que la pasas con esa persona que tanto te agrada. Logras vencer pendientes económicos desahogando pagos y deudas.

LEO

(julio23/agosto22)

Muchas posibilidades de poder iniciar una actividad física con las cuales se llena de vitalidad y energía. Una propuesta a un evento social podrá hacerte pasar un increíble y agradable momento.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Saturno impacto en tu lado de interacción con las personas y de manera agradable los haces sentí muy bien. Se despejan tristezas y agobios gracias a una persona que te hace sentir muy especial y despierte un fuerte sentimiento de amor.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Las oportunidades para seguir generando trabajo y ganancia están a tu favor aprovéchalas para llenarte de abundancia. Si te despojas del estrés pese a las circunstancias te encontrarás en armonía es el momento de estar satisfecho por lo que has alcanzado.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Una propuesta indecorosa te hace seducir y poder congeniar con una persona con la cual se despierta la pasión y el deseo. El universo te coloca en el mejor lugar mejor momento para pasarla increíble.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Ten cuidado con las apariencias porque no son sinceras y podrás desenmascarar hipocresías y malas intenciones la realidad te hace saber en quien puedes confiar. Una fuga de dinero te hace entrar en una crisis y preocuparte por gastos.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Algunos malos pensamientos te limitan a poder estar satisfecho con lo que estás viviendo tome lado bueno y motívate para seguir abriendo caminos a tus anhelos. El lado espiritual te hace desarrollar la fe para concretar lo que tanto has deseado.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Se despejan las dudas que te hacían dudar si está con la persona indicada sólo déjate lleva por el fuerte sentimiento de atracción y podrás concretar esa relación. Una persona te hace cambiar el rumbo de tus planes, influirá en tu fin de semana.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

La habilidad para poder concretar un plan para este fin de semana está en tu entusiasmo. Júpiter influye sobre tus acciones bondadosas ayudando a quien más lo necesita el Dharma podrá gratificarte.