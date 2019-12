Reprueban al Edomex en informe de seguridad pública

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó un informe sobre los resultados en materia de incidencia delictiva y resultó que el Estado de México encabeza las cifras a nivel nacional en delitos de alto impacto como son robo a transporte, robo de vehículos y homicidios dolosos.

El secretario Alfonso Durazo informó que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportan las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, se constató que la mayoría de los delitos registrados en carpetas de investigación se cometen en el fuero común.

En cuanto a las víctimas de homicidio doloso, informó que la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza se encuentran entre las tres primeras que encabezan este delito, junto con Guanajuato y Baja California; mientras los de menor incidencia son Yucatán, Campeche y Baja California Sur.

Respecto al robo de vehículos automotor, la mayor incidencia en cifras absolutas, la tiene el Estado de México con 37 mil, le sigue Jalisco con 15 mil, Baja California 12, Puebla 10 mil, Ciudad de México nueve mil y Michoacán cuatro mil.

La entidad mexiquense también encabeza el robo a transportistas del fuero común; en números absolutos. el Estado de México registra cuatro mil 506, Puebla 2007, y junto con Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Jalisco concentran el 83.3 por ciento del total nacional.

El secretario Durazo Montaño, explicó que en este tipo de delitos no hay cifra negra, por lo que no se pueden ocultar. “Puede haber cifra negra, hay cifra negra en robo a casa habitación, robo de transporte y secuestros, en violaciones, pero homicidios y robo de vehículo no hay cifra negra”, enfatizó.

