Lo tenían, era suyo y…

De nueva cuenta Emepes ineptos volvieron a aplicar la de El Perro Bermúdez, ese que dice “era suyo, lo tenían y…lo dejaron ir”, pues por sus decisiones y procesos deficientes dejaron libretas a un presunto feminicida y no sólo una sino ¡dos veces! Ahora ya lo buscan como presunto asesino de su pareja Carla Sagnité Peña Sánchez, de 34 años, golpeada, abusada sexualmente y estrangulada en un depa de la alcaldía Álvaro Obregón.

Me caí que esos Mp´s da pena ajena, pues la tira les llevó a Fernando Llanos Gutiérrez, ya que dentro de su depa hallaron muerta a su pareja sentimental. Primero lo llevaron a la Coordinación Territorial A-O1, pero la emepe Lucina Delgado le sacó al parche y no los recibió y los envió a la Agencia A-O3 con su homóloga Lorena Beatriz Juárez Pérez. Ahí, Fernando Llanos explicó que en su departamento estaba morida su mujer, pero como iba acompañado de sus abogansters y no había flagrancia, ni la MP Juárez Pérez, ni el responsable de la Agencia A-O3, Juan García Romero; ni el propio Fiscal, Isaac Arellanos Tapia, ordenaron detener al sujeto. Es más, poco faltó para que ellos mismos le abrieran la puerta para que se pelara.

Pero no sólo eso, sino que los muy ojeis dieron intervención del caso a la Policía de Investigación muchas orejas después y cuando los sabuesos de la PDI intervinieron, el sospechoso ya se les había pelado, ahora lo buscan por cielo, mar y tierra, pero ya pa´qué. Así como la recién nombrada fiscal exige que se castigue a jueces ineptos, también debería darles un escarmiento a sus muchachitos, cuyo accionar deja mucho que desear.