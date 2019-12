Investigan triaungulación de 2 mil mdp de Segob a empresa de García Luna

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la triangulación de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) hacia una empresa relacionada con Genaro García Luna, cuenta que ya fue bloqueada.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un indició sobre la transferencia a un familiar del ex secretario de Seguridad, sin embargo preciso que el titular de la UFI, Santigo Nieto, presentaría los detalles a lo largo del día.

“Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió en Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”, refirió López Obrador desde Palacio Nacional.

Además, anunció que ya se investigan a cinco ex funcionarios cercanos al ex secretario de Seguridad Púbica, Génaro García Luna, entre los que destaca Luis Felipe Palomino, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).