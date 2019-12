Gobernadores del PAN piden no politizar seguridad en estados

Ciudad de México.- Gobernadores del PAN alzaron la voz para rechazar que el tema de inseguridad se politice, además acusaron al gobierno federal transferir la responsabilidad sobre seguridad a los estados.

Esto se dio luego de que este martes, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentará el “quién es quién” en seguridad, con una lista de gobernadores que no asisten a las reuniones de seguridad, entre ellos políticos del PAN.

Rechazamos se politice el tema de la inseguridad y se pretenda transferir a los estados la responsabilidad del fracaso federal. La ausencia de estrategia de la federación se resume así: no por mucho madrugar amanece más temprano, ni se dan resultados. Aquí nuestra respuesta. pic.twitter.com/Rm1GOe05X8 — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) December 18, 2019

En el comunicado, los panistas señalan que gran parte de las víctimas reportadas se derivan de delitos federales como el crimen organizado, narcotráfico y huachicol.

“Insistimos, si no hay estrategia, no hay resultados”, señalaron los gobernadores quienes dijeron que la descalificación y polarización dividen, enfatizando que los enemigos no son los que piensan diferente al titular del Ejecutivo, son los criminales y violentos.

Por su parte, El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que los gobernadores no son subordinados del Presidente y la falta del compromiso del Gobierno Federal en la lucha contra el narcotráfico y el robo de combustible.

⚠️ Los gobernadores no son subordinados del presidente de la República. ¡Nuestro respaldo y solidaridad con ellos! El @GobiernoMx carece de estrategia de seguridad y ha incumplido en el combate a delitos de su competencia como el narcotráfico y el robo de combustible. 👇🏼 pic.twitter.com/tY5cAy7Kug — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 18, 2019

TE PUEDE INTERESAR: