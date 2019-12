Tecnología macabra: hacker habla con niña desde su cámara de seguridad

Los sistemas de seguridad siempre tienen alguna falla en sus medidas de protección que gente sin escrúpulos aprovechan. En este caso, una niña estuvo siendo observada por un hombre que hackeó su sistema de cámaras y habló con ella.

El sistema “Ring” permite a sus usuarios controlar lo que se puede ver en las cámaras a través de una aplicación, además, hablar con las personas que se encuentren en la casa.

El video difundido a través de redes sociales muestra a la niña confundida, caminando en su habitación mientras un hombre trata de convencerla de decir expresiones racistas y hacer desorden en su cuarto: “Soy tu mejor amigo, soy Santa Claus, ¿no quieres ser mi mejor amiga?“, le dice a la niña mientras ella grita preguntando quién habla.

Each time I've watched this video it's given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019