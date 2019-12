Snoop Dogg recuerda a su vieja amiga Jenni Rivera

Ciudad de México.- el rapero Snoop Dogg habló sobre la Diva de la Banda, Jenni Rivera a quien conoce desde la preparatoria. Al recordarla a 7 años de su muerte dijo que no la olvida gracias a su herencia musical y cultural.

Dogg confesó que escucha a Jenni Rivera cuando maneja y que en Poly High School, la escuela a la que ambos cantantes asistieron, había hibridación de culturas muy extensa.

“Me encanta escuchar su música, me siento bien cuando estoy en mi coche y escucho su voz. Íbamos juntos en la escuela secundaria, Poly High School, tenía mucha gente multicultural; latinos, asiáticos, era afroamericana, era blanca, todo lo que podamos imaginar estaba allí, lo que hizo que nos amaramos porque fuimos a la misma escuela y nos apoyamos en la música. Para mí Jenni es una de las más grandes LBC. La amamos y la extrañamos’’, finalizó el artista.

En 2012 el rapero expresó su sentir tras la noticia de la muerte de la Diva de la Banda:

Rip jenni rivera- sweet lady n a beautiful voice she will b missed we were supposed to do a song together Im so sad!

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 10, 2012