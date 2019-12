Los Simpson cumplió 30 años y va por más

Los Simpson se siguen renovando con cada serie y a pesar de que acaban de cumplir tres décadas, pareciera que fue ayer cuando aparecieron en las pantallas de los mexicanos y de toda Latinoamérica. En exclusiva para Grupo Cantón, la primera voz de Homero Simpson, Humberto Veléz, contó cómo fueron esos 15 años en los que prestó su voz para este simpático personaje.

Desde el primer día hasta tres capítulos antes de que terminara la temporada 15. Me hicieron casting, todos los papeles asignados en el doblaje, tiene uno que hacer casting. Lo peor de todo es que para este casting, a mí no me habían llamado, a pesar de que yo tenía 10 años trabajando en esa empresa, el día que llegaron los Simpson, no me invitaron. Hicieron un castin de siete días, pero a Homero aún no salía, entonces el gerente de la empresa Audio Master Tres me encontró corriendo y me agarró de la mano y me dijo ahí hay una serie muy fea, ayúdame a entretener al gringo (Aljean) en lo que busco un actor.

Entonces Aljean me puso a hacer la prueba y la hice impecablemente, al terminar la prueba, el ejecutivo me puso el dedo de mi nariz y gritó “es exactamente lo que quiero… quiero a este señor”. Entonces yo dije me quede en un castin de una serie en la que nadie creía y yo no me preocupé. Después de unas semanas llegó el primer capítulo y lo doblamos, ese fue el inicio

El éxito fue inmediato cuando el canal siete compró la serie tanto que ellos, y cuando vieron que tuvieron éxito Los Simpson se vendió el canal siete a Azteca y entonces el éxito fue de inmediato. Nosotros los de doblaje no nos enterábamos de lo que pasaba en el resto del mundo, porque no salíamos de la sala de doblaje. Me di cuenta del éxito de la serie hasta tres años después cuando me llamaron de la universidad Iberoamericana para dar una conferencia, ahí me explicaron que mi voz era un trancazo

“Ponerle la voz a Homero ha sido el éxito más grande de mi carrera y es una cosa que he gozado mucho. La técnica de construcción de mis personajes es pone ladrillo sobre ladrillo, a mí me dijeron el personaje es ebrio, tonto pobre, exagerado, romántico y demás datos de la personalidad de homero y así se creó el personaje. El doblaje es lo más democrático, se ´paga por cada 25 palabras que uno dice, no se gana más. Llegué a ganar hasta 600 pesos por capitulo. Pero además hacía cine, teatro, televisión y radio”.

“Empecé a hacer doblaje en el año de 1983 en la empresa Servicios Profesionales de Sonido, porque yo quería ser actor de doblaje por culpa de un periodista que se llama Chucho Gallegos, porque en Teleguía en 1966 usted tenía un artículo que hablaba de doblaje (Aviso entre voces e imágenes). Cuando vi a Herman Monster y vi que don Víctor Alcocer le hacía la voz, usted despertó mi pasión por el doblaje. Le estoy muy agradecido don Chucho y quiero hacer texto extensivo a sus lectores”.

“Nadie ha entendido mi despido, menos yo. El asunto tuvo la forma de un problema sindical, la empresa donde se grababan los Simpson (Grabaciones y doblajes) le pidió a la A.N.D.A., mi sindicato, tenían ellos firmado un contrato colectivo desde hace 40 años. En eso tiempo, cuando me despidieron, se revisó el contrato colectivo. Entonces me llegó un emplazamiento a huelga por revisión de contrato colectivo, y entonces quería derogar la primera cláusula del contrato porque según era improcedente según las condiciones actuales del trabajo en ese entonces. Entonces la empresa de Los Simpson quería que se quietara la cláusula y nosotros no y ahí el pleito duró ocho meses y el sindicato nos obligó a hacer la huelga y la huelga duro mucho y nos peleamos entre nosotros mismos y simplemente nos corrieron y FOX dio por terminadas las negociaciones”, dijo