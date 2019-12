FGR: Felipe y Genaro, Reos

MAESTRO, AMLO AFIRMÓ QUE NO SE ACORDÓ LA VIGILANCIA DE EU EN EL T-MEC

-No fue incluida en la adenda y es inaceptable: una burda enmienda de USA en un contrato más leonino que el de los préstamos bancarios. Obrador citó que no se investigará a funcionarios relacionados con García Luna, pero les pidió cooperar con las autoridades. -Flojitos y cooperando, para que no les duela tanto la detención: eso sí, quien tenga que caer tras las rejas, que caiga. Según Manuel Espino, FGR debe investigar a Calderón para ver si estuvo coludido con el crimen organizado. -Las pesquisas de la FGR deben ser: Felipe y Genaro, Responsables (y Reos). El expresidente del PAN no cree que FCH no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. -Tal vez sus felipirium tremens le impidieron ubicarse en la realidad nacional… La consulta pública aprobó la construcción del Tren Maya. -Las comunidades avalaron el proyecto, y a cumplirle a sus pobladores con una historia diferente: la prosperidad y el bienestar que nunca han tenido. La madre de todas las subastas recaudó más de 33 mdp y 7 autos de lujo fueron aplaudidos. -Y eso que no han puesto a la venta el Lamborghini y el Ferrari de los Romero, que tanta fama tienen en calles de Miami. Para Fernando González, líder de RSP, Gordillo no le debe su libertad a nadie y es una gran mujer que conoce la política mejor que nadie. -Y que se ha beneficiado de ella como ninguna otra mujer…