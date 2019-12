Emmanuel comparte la navidad con Paul Anka

Like

No cabe duda que Emmanuel quiso cerrar el año con un tema de colección, pues el baladista se dio el gusto de grabar el tema navideño “Winter Wonderland” al lado del legendario cantante Paul Anka.

Es por eso que Emmanuel sacó a la luz el video en el que le acompaña el legendario Paul Anka, en un entorno navideño adornado con luces, un piano, regalos y un árbol de Navidad que trasportan al espectador a lo que parece un clásico palomazo después de la cena.

Este clásico tema es parte del disco edición de lujo, que lanzó Emmanuel en diciembre, de su álbum Navidad, el cual incluye temas como Jigle bell rock, Rodolfo el Reno, The Chrismas Song, Jingle Bells , Va a nevar, Caaro Gesu Bambino, Santa Claus llegó a la Ciudad , Blanca Navidad y más.

“Fue un placer trabajar al lado de Paul, era un sueño que tenía detenido desde hace años, porque no se habían podido empalmar las agendas de ambos, pero ahora es una realidad y estoy muy contento con el resultado. La navidad para mi tiene sentido muy especial, me regresan muchos recuerdos lindos y por supuesto me regocijan estos días de amor, de paz y de dar lo mejor a la familia”, dijo Emmanuel.

Por otra parte el cantante compartió en entrevista que desafortunadamente tuvo una caída que lo mantiene cojeando. “Me caí en La última Luna, literal, estaba terminando mi presentación con esta canción y cuando iba de salida, me apagaron las luces del escenario y pise un cable grueso, pero de lado, y eso me causó que doblara el pie y me resultara un esguince de segundo grado en mi pie izquierdo”, dijo el cantante que sigue triunfando con sus presentaciones al lado de su colega Manuel Mijares.