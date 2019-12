El Gallero de Sinaloa llega con sus corridos a la CDMX

Like

Luego de 20 discos en su haber, Adolfo Higuera, mejor conocido como El Gallero de Sinaloa está dispuesto a conquistar tierras aztecas con su música movidita, y es que el tijuanense, especializado en hacer corridos, ahora llega con un tema muy peculiar, el Celular. En exclusiva para Grupo Cantón el cantante norteño compartió de qué va este nuevo corte que ya está sonando fuertemente en las redes sociales.

“Ahorita le estamos pegando al tema de El celular, se trata de un bato que estaba hablando con su amante y no se había dado cuenta de que su esposa estaba atrás. En eso ella le arrebata el celular y se arma la bronca. Ahorita estamos muy contentos con la respuesta del público porque ha sido muy favorable”.

El Gallero canta desde pequeño. “Llevo 20 álbumes, tengo música de sierreño, de guitarras, norteño, tambora norteña, con mariachi… se tocar varios géneros musicales y además se tocar varios instrumentos. A mí lo que me pongan le canto. Yo canto hasta capela, si se me va el sonido en los eventos. En todas mis producciones meto corridos que yo hago, canciones inéditas y también covers y gracias a Dios a la gente le gusta, me gusta que baile la gente”.

Continuó. “Yo empecé a grabar desde el 90, pero canto desde que tengo cinco años, nací entre la música, mi papá y mis primos cantan, tengo pura familia de músicos , tengo como cuarenta grupos que vienen siendo familiares míos, además soy primo de Los Tucanes, de los broncos de Sinaloa, Los Fronteritos y más”.