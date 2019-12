Aparece sobrina de Cepillín

Luego de que la tarde del pasado lunes trascendió que Cepillín lanzó una alerta a través de las redes sociales acerca de que su sobrina Catalina Dorado de 22 años, estaba desaparecida, tanto autoridades como fans se pusieron las pilas para localizarla. Por fortuna a 24 horas del llamamiento, la policía ya tenía intervenido el celular de la estudiante de animación digital, quien estudiaba en una institución de Guadalajara, y dio con su paradero. Así lo dio a conocer el payado Cepi, hijo de Cepillín, en exclusiva para Grupo Cantón.

“Nos enteramos que ya apareció Catalina Dorado, precisamente en la CDMX, estaba desaparecida pero apareció por voluntad propia, no sabemos lo que haya sucedido pero la muchacha se aisló completamente, pero ya tiene una semana de que se desapareció, no sabemos a detalle que la llevó a alejarse pero ya está en casa”.

Cepi aclaró que no hubo secuestro. “No estuvo secuestrada, pero quien sabe que bronca tuvo, eso sí no lo sabemos. Por fortuna las autoridades se movieron muy rápido, porque de volada rastrearon su teléfono y dieron con su paradero en la CDMX. Ella es de Aguascalientes, y allá su mamá Rocina estaba súper preocupada, de hecho su mamá y su papá ya se habían ido a Guadalajara a buscarla. Por suerte no fue un secuestro porque entonces sí se hubiera puesto fea la cosa, con eso de que ahora ya hasta trafican órganos… si fue una gran angustia para toda la familia de no saber el paradero de esta muchacha”.

El payaso dijo que su pariente no tiene intenciones de ir a su campus de estudio. “Lo que sí es hecho es que Catalina no quiere regresar a la escuela en donde además de que estudia, también vive. No quería ni pensar que navidad íbamos a pasar. Ella viene siendo sobrina de mi esposa, es del lado de mi esposa, pero pues vaya viene siendo familia”.

Continuo. “Las autoridades sí hicieron su parte, es bueno decir las cosas buenas que pasan, ya que la tía ya había levantado una denuncia. Por todos lados nos movimos