“Viví 5 años con el luchador Marco Corleone pero él quería tener hijos y yo no quería más”: Thaily

¿Thaily Amezcua porque terminaste con el luchador Marco Corleone después de 5 años de vivir con él? Le pregunté a Thaily finalista del Reto 4 Elementos, quien mide 1 metro 54 cuando Corleone mide dos metros….

“Corleone y yo vivimos juntos felices pero a los 5 años yo no me quería yo casar y en ese sentido él es más conservador, quería una mujer que lo reciba con la comida y eso no iba a pasar conmigo, quería hijos y yo no quiero porque ya soy madre, terminamos y justamente terminando esa relación regrese a competir de manera profesional en fisicoculturismo en 8 campeonatos y tengo 3 carnets Pro”. Dijo Thaily quien salía en el programa PonteFit con Diego di Marco, con Edna, exesposa de Juan Diego Covarrubias y con Joely, novia de Paul Stanley.

MI PAREJA, DARIEN THELLER, A QUIEN LE LLEVO 12 AÑOS, HIZO EL VIDEOCLIP CON ALEJANDRA GUZMÁN Y HUBO BESOS

¿Hace dos años eres novia del modelo argentino Darien Theller que acaba de hacer el videoclip con Alejandra Guzmán en Vallarta y te dijo que está rete guapísima, celitos?

“Hubo besos entre La Guzmán y Darien y soy 12 años mayor que mi novio pero no soy celosa aunque soy escorpión”.

¿Se toman fotos desnudos?

“Nos tomamos 70 mil fotos en el gimnasio, en traje de baño pero en la intimidad aún no”.

¿Lo mantienes tú a él?

“No, cada quien se mantiene solo pero vivimos juntos desde que salí del reto 4 elementos y mi hija lo conoce y no me cela, le enseñé que tengo vida propia y tanto con Marco Corleone como con mi actual pareja fui muy cuidadosa de decir, él es mi novio y si ustedes se caen bien ¡perfecto! Si no se caen bien ni siquiera se tienen que hablar, tú no le das reglas a él le dije a mi hija y tú no eres el papá de ella le dije a mi novio”.

¿Tu joven pareja no quiere tener hijos?

“Yo no quiero hijos y se lo dije, no lo veo con ese instinto paternal, los dos hacemos muy buena mancuerna, tenemos vigorexia, si se nos borran los músculos corremos al gym”.

¿Antes de vivir 5 años con el luchador te casaste con el papá de tu hija, Ashley Montero Amezcua?

“Sí, con Manolo, mi primer novio de los 13 hasta los 19 años pero nos divorciamos, él no figuró mucho gran parte de su infancia y la familia no tenía posibilidad económica para ayudarme, yo saqué adelante sola a mi hija, lo cual nunca fue motivo para separarlos, mi hija siempre se ha llevado con su papá, ahora ella tiene 23 años de edad, estudia en la Universidad de San Diego California y todo lo pagamos entre ella y yo que tiene 2 trabajos”. Concluyó Thaily.